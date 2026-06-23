La inclusión y democratización de la Inteligencia Artificial en sus artículos ha sido el factor primordial para afianzar la confianza y preferencia en el territorio peruano.

Fotografía: Samsung

En un contexto de ventas en el que los compradores estudian detenidamente sus alternativas, la corporación ha reafirmado su liderazgo en el mercado informático. La compañía logró ubicarse en el sexto lugar del Ranking Mundial del Estudio de Marcas 2026, una amplia investigación que realizó Arellano Consultoría para Crecer que recopiló más de 7,000 encuestas a nivel nacional.

El camino hacia el liderazgo

Este hito trascendental en el mercado es la consecuencia de escuchar de forma constante las opiniones de los usuarios. La corporación ha buscado día a día la manera de facilitar el estilo de vida de las personas, permitiéndoles adaptarse a las demandas del mañana.

Para lograrlo, la marca implementó la Inteligencia Artificial dentro de su extenso ecosistema de dispositivos, satisfaciendo las urgencias de un comprador actual. De este modo, la empresa respondió directamente con soluciones utilitarias, provechosas y reconfortantes que proporcionan calma en el día a día.

Fotografía: Samsung

Un ecosistema inteligente e interconectado

La futura propuesta de organización de la marca promete vivencias digitales mucho más individualizadas, operativas y conectadas en todo momento. El máximo exponente de esta vanguardia es el recién llegado Galaxy S26 Ultra, un dispositivo emblemático que pretende revolucionar por completo su respectiva categoría mercadológica.

Este teléfono incorpora sofisticadas herramientas de análisis y la innovadora tecnología Privacy Display, diseñada para proteger la pantalla contra miradas indiscretas sin necesidad de añadir aditamentos adicionales. Estos últimos equipos optimizan automáticamente elementos como la cámara o la batería, anticipando las necesidades del usuario para resolverlas de manera ágil.

Visión hacia el mañana

Junto a este progreso informático, la empresa ha dado prioridad a estrategias comunicativas novedosas y a alianzas internacionales que facilitan el acercamiento a nuevos públicos. Además, siguen reforzando su extensa red de apoyo y distribución interna para garantizar que estos progresos lleguen a numerosas familias peruanas.

Para los años que vienen, Samsung seguirá confiando decididamente en la investigación y el progreso constante, manteniendo a la Inteligencia Artificial como el pilar principal de sus respuestas. La meta principal será la creación de instrumentos individualizados que faciliten la vida humana, asegurando el dominio de la compañía como la marca técnica más memorable y apreciada del país.

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