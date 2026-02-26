Con miras a las Elecciones Generales 2026, millones de ciudadanos en el Perú se preparan para acudir a las urnas el próximo 12 de abril. Y tu ¿ya sabes dónde votar?

Revisa aquí dónde te toca votar

Para garantizar una jornada ordenada y sin contratiempos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementó un sitio web y otras herramientas digitales que permitirán a los electores conocer con anticipación su local de votación, número de mesa y otros datos clave.

A pocas semanas del proceso electoral, también se confirmó la designación de miembros de mesa y se recordaron las multas electorales vigentes para quienes incumplan sus obligaciones.

Aquí te explicamos cómo realizar cada consulta paso a paso y qué debes tener en cuenta antes del día de votación.

¿Cómo consultar con tu DNI dónde votar en las Elecciones 2026?

La ONPE habilitará la plataforma virtual “Conoce tu local de votación”, un link que permitirá verificar el lugar asignado ingresando únicamente el número de DNI el cual está disponible en https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio sin embargo, no este no está activo.

A través de esta herramienta, el elector podrá acceder a información detallada como el nombre del local, la dirección exacta y el número de mesa correspondiente.

Este servicio busca agilizar el proceso y reducir inconvenientes el día de los comicios. Aunque la herramienta fue anunciada desde el 15 de febrero, todavía se espera su activación oficial para el público en general.

Cabe precisar que quienes utilizaron previamente la opción “Elige tu local de votación” —donde podían seleccionar hasta tres establecimientos de preferencia— ya han recibido notificaciones por correo electrónico con el local finalmente asignado.

La ONPE realizó la distribución considerando el orden de prioridad indicado por cada ciudadano.

Fecha oficial de las Elecciones Generales 2026 en Perú

La jornada electoral se desarrollará el domingo 12 de abril de 2026 en todo el territorio nacional.

Durante ese día, los peruanos elegirán al nuevo presidente de la República y a los representantes que asumirán funciones en el Poder Legislativo para el próximo periodo gubernamental.

Este proceso forma parte del calendario democrático del país y permitirá renovar las principales autoridades políticas por los siguientes cinco años.

Por ello, las entidades electorales intensifican la difusión de información oficial para promover una participación informada y responsable.

¿Cómo saber si fuiste elegido miembro de mesa en 2026?

La ONPE también activó la plataforma “Consulta si eres miembro de mesa”, donde los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados como titulares o suplentes.

Solo se requiere ingresar el número de DNI para obtener la confirmación.

Cumplir esta función es obligatorio y constituye un deber cívico fundamental durante las Elecciones Generales 2026.

Como compensación, los miembros de mesa recibirán un pago equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de un día libre remunerado en su centro de trabajo.

Multas por no votar o no cumplir como miembro de mesa

Las autoridades electorales aplicarán multas económicas a quienes incumplan sus responsabilidades. En el caso de los miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida, la sanción asciende a 275 soles.

No obstante, es posible presentar una excusa formal ante la entidad correspondiente si existe un motivo sustentado.

Por otro lado, los ciudadanos que no acudan a votar deberán pagar una multa cuyo monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde residen. Las sanciones oscilan entre 27.50 y 110 soles.

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene habilitado un sistema de consulta en línea para verificar si un ciudadano registra multas pendientes relacionadas con procesos electorales anteriores.

La recomendación principal es revisar con anticipación el local de votación, confirmar si se fue designado como miembro de mesa y cumplir con las obligaciones electorales para evitar sanciones y contribuir al desarrollo ordenado de las Elecciones 2026.