Michelle Soifer: “Mario Hart no tiene que enojarse si llego con ‘Peluchín'”

Periodista: Ya estás en la gran final de El dúo perfecto, ¿cómo te sientes?

Michelle Soifer: Feliz, estoy disfrutando de hacer dúo con Mario Hart, nosotros somos muy buenos amigos, es el dúo más chévere que he tenido. Con Mario nos estamos esforzando para nuestra gala final, queremos levantar la copa. Igual, con título o sin título, nos consideramos artistas completos, hacemos mucho show en el escenario y recibimos apoyo del público.

P: Rodrigo González “Peluchín” público en sus redes que lo invitaste a ser refuerzo en la gran final de El dúo perfecto, ¿es cierto?

MS: Sí, necesitaba un refuerzo potente y le escribí para hacerle la invitación, aún no me ha dado una respuesta, pero espero que acepte, porque me han comentado que baila muy bien. Él pensó que estaba bromeando, pero no era broma, más bien es broma lo que él hace con sus redes, todo el tiempo nos está contando los últimos chismes y dije, “que haga algo más productivo, que venga a bailar con Mario y conmigo”.

Michelle Soifer

P: Luego de que confesaras que te gustaría casarte con “El principito”, “Peluchin” te dijo que, “no te abrazaron de chiquita”, ¿qué le dirías?

MS: No vi esa publicación en sus redes, me le perdí. A mí siempre me han dado cariño de niña, he sido la más engreída del mundo. Cuando sientes que estás enamorada, ¿porque tendrías que decir que no te vas a casar? Ahora, eso tampoco quiere decir que nos vamos a casar mañana.

Michelle Soifer

P: Mario Hart se ha molestado por la invitación que le hiciste a Rodrigo González…

MS: A nosotros nos dijeron que traigamos a cualquier figura pública y eso es lo que estamos haciendo, así que Mario no tiene que estar enojado si llego a conseguir a “Peluchín”.