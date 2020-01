TC rechazó demanda de Pedro Olaechea contra cierre del Congreso

Síguenos en

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda competencial sobre el cierre del Congreso que presentó el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

La decisión fue adoptada a mano alzada y por cuatro votos a favor y tres en contra, con lo cual el TC deja sin efecto la demanda formulada por Olaechea contra la decisión de Martín Vizcarra de cerrar el Parlamento.

Los magistrados Eloy Espinoza-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma, presidenta del TC, respaldaron la potencia de su colega Carlos Ramos, quien avaló la disolución del parlamento por considerar que “si tuvo lugar” la denegación de la confianza al Gabinete que encabezó Salvador del Solar, el pasado 30 de setiembre.

Durante su ponencia el magistrado Ramos señaló que el Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional como para solicitar la postergación de la elección de magistrados.

Durante su ponencia el magistrado Ramos señaló que el Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional como para solicitar la postergación de la elección de magistrados.

Lo cual, añadió, obedecía una especial coyuntura política que aún atravesaba el país.

“En la medida en que el Congreso decidió no suspender dicho acto es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo”, dijo Carlos Ramos.

Además, sostuvo que el Congreso aceptó el proyecto planteado por el Consejo de Ministros referido al TC, pero no el segundo pedido, que era la suspensión de la elección de los magistrados del tribunal.

“Materialmente no se cumplió con uno de los extremos solicitados, no se materializó en el acto de votación, pero sí en forma manifiesta de no aceptar lo solicitado”, indicó.