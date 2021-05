Una nueva encuesta de CPI revela que se acortó a dos puntos la distancia entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, a menos de un mes de la segunda vuelta electoral.

El sondeo revela que el candidato de Perú Libre suma un 34,2% de las preferencias, mientras la lideresa de Fuerza Popular obtendría un 32%, según el sondeo elaborado del 6 y 8 de mayo.

En cuanto a los indecisos suman 15,3% de los encuestados, mientras que un 18.5 % afirma que viciará su voto o votará en blanco en los comicios de junio.

Encuesta de CPI, Pedro Castillo vs Keiko Fujimori

¿Dónde tiene presencia el candidato de Perú Libre?

El candidato de Perú Libre es favorito en todas las regiones del país- a excepción de Lima y Callao- al alcanzar el 38.8%, mientras que Keiko Fujimori obtiene el 28.0 %.

La candidata de Fuerza Popular es fuerte en Lima y Callao donde su preferencia electoral alcanza el 39.0 %, mientras que Castillo tiene el 25.9 %.

En general, Pedro Castillo tiene mayor preferencia en la población rural (43.6 %), en la sierra central (53.2%) y sierra sur (60.5), y en los hombres (39.7 %).

En el caso de Keiko Fujimori, su preferencia se concentra en la costa y sierra norte (36.7 %), en el oriente (38.6 %) y en la población mayor de 40 años (33.2 %).

El peso del debate en Chota

Pero el debate en Chota (Cajamarca) fue uno de los factores que influyó en el voto de los ciudadanos. Un 5.8% respondió que sí les permitió aclarar dudas, un 91.2 % respondió que no, y un 3.1 % dijo que no sabe, no opina.

Entre los que respondieron que sí, un 63% afirmó que lo hicieron a favor de Fujimori y un 37%, a favor de Castillo.

Consultados por la importancia de los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones, un 69.3% dijo que son importantes, un 20 % considera que son poco importantes y un 10.7 % son nada importantes.