La madrugada de hoy miércoles 26 de mayo se podrá ver un nuevo eclipse lunar en varios países del mundo, incluido el Perú, mientras que la llamada ‘Luna de Sangre’ se podrá ver el cielo gracias a la alineación del Sol y la Tierra, para darle al satélite un color rojo intenso.

Esta ‘superluna de sangre’ o eclipse de superluna se podrá observar a simple vista incluso desde ciudades iluminadas, aunque en el caso de sudamérica dependerá de las condiciones metereológicas y el cielo despejado.

¿A QUÉ HORA SE PODRÁ VER ECLIPSE?



– Perú: empieza a las 4:44 am (máximo a las 6:18 am)

– Chile: empieza a las 5:44 am (máximo a las 7:18 am).

– Argentina: en el sur, inicia a las 6:44 am (máximo a las 8:18 am).

– México: comienza a las 4:44 am (máximo 6:18 am).

– Colombia: de manera parcial, desde las 4:44 am (máximo 5:42 am)

– Estados Unidos: en el oeste, inicia a las 2:44 am (máximo a las 4:18 am).

El eclipse se podrá ver en zonas de Sudamérica (Perú, Ecuador, Chile, Argentina), zonas de Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, Asia y Antártida.

Sin embargo, no se podrá ver en la totalidad del país sino solo en algunas regiones como al oeste de Canadá y Estados Unidos o al este de Asia.

En las demás localidades sobre se podrá ver el eclipse de forma parcial, es decir, la Luna cubierta por la sombra pero solo en una parte y no estará completamente roja.

Ver transmisión en directo

Sino puedes ver el eclipse lunar a simple vista desde tu localidad, tienes la oportunidad de hacerlo a través del portal Virtual Telescope, que mostrará las observaciones desde los puntos más privilegiados. La transmisión en directo inicia a las 5.00 horas del Perú.

¿Cuándo se podrá ver la ‘superluna de sangre’ 2021?

La ‘superluna de sangre’ se producirá durante la madrugada del 26 de mayo en América, mientras que en el este de Asia y Oceanía ya será de noche.

Si bien todo el proceso dura alrededor de cuatro horas, se estima que la fase máxima (’luna de sangre’) durará un máximo de 14 minutos en los lugares más favorecidos, como Australia y Nueva Zelanda.

¿A qué hora se podrá ver la ‘luna de sangre’ 2021?

El eclipse parcial comenzará a las 9.44 UTC (hora universal coordinada) y el eclipse total se producirá a las 11.18 UTC.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra es la que se interpone en el camino de la luz del Sol hacia la Luna. Es decir, durante un eclipse lunar, lo que se ve es la sombra de la Tierra proyectada sobre su satélite natural.