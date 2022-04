En el marco de la celebración del Día del Libro, desde el 19 al 26 de abril, Librerías Crisol anunció que estará llevando a cabo una serie de eventos, actividades y promociones para todo el público, con el objetivo de impulsar aún más la lectura en nuestro país.

De esta manera, el día 20 de abril a las 8:00 p.m. en la tienda del Óvalo Gutiérrez, la cadena de librerías será sede del conversatorio de “El hombre sin rostro: el sorprendente ascenso de Vladimir Putin”, escrito por Masha Gessen, el cual será presentado por el periodista Ramiro Escobar, la politóloga Paula Távara y el antropólogo Javier Torres Seoane.

En esta misma línea, el día 29 de abril, el escritor Santiago Roncagliolo, estará presente en dicha tienda, para compartir con sus seguidores y firmar sus libros.

Asimismo, el día 24 de abril, Crisol Plaza Norte llevará a cabo un conversatorio sobre “Una familia anormal: En busca del Tesoro de Minuca”, libro escrito por Lyna Vallejos. Ese mismo día, los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de un interesante conversatorio -presentado por La Orden del Sol de Trujillo– en la tienda Crisol de Real Plaza Trujillo.

Cabe resaltar que en las tiendas Crisol del C.C Jockey, C.C Salaverry, C.C San Miguel y Diagonal, se estarán realizando otras actividades tales como: cuentacuentos, show de mimos y de magia, cosplays, entre otros.

La oferta de 3×2

Además, pensando en todos los lectores, Librerías Crisol lanzará la campaña de 3×2 en todas sus tiendas físicas*, a nivel nacional, así como la tienda online.

Crisol precisó que la promoción es válida del 19 al 26 de abril de 2022 en productos seleccionados en tienda física.

“El producto que se entrega de manera gratuita es el de menor precio. No se aceptarán devoluciones del producto entregado de manera gratuita. No acumulable con otras promociones. No incluye productos de Lego y Lima Puzzle. No incluye títulos de plan lector ni textos escolares“, precisaron.

De esta manera, en aras de continuar incentivando y promoviendo la cultura en todo el país, Librerías Crisol invita a todo el público a celebrar esta fecha, adquiriendo sus libros favoritos en www.crisol.com.pe o en cualquiera de las 38 tiendas ubicadas a nivel nacional.