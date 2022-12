Faltan muy pocos días para la Navidad y hay muchas personas que aún no se deciden por el regalo para aquel miembro de la familia, amigos o ser querido que tanto nos importa.

Si aún no has comprado todos los regalos o no te decides porque opción optar, realme, te invita a considerar a la tecnología como una alternativa.

Y es que, hoy en día existen distintos dispositivos tecnológicos como smartphones, gadgets y demás que tienen funcionalidad que simplican las rutinas del día a dia y están disponibles para cada miebro de la familia. Toma nota para que inicies un nuevo año con tu familia interconectada.

realme 9

· realme 9.- El nuevo dispositivo de la compañía fue recientemente lanzado en el Perú. Este smartphone es ideal para quienes buscan un móvil para jugar, tomar fotos, ver películas y demás actividades. Entre sus principales características están: pantalla Amoled de 6,4 pulgadas, full HD+, cámara frontal de 16 MP y una trasera con tres lentes: 108 MP, 8 MP y 2 MP. Además, posee una batería es de alta duración, de 5.000 mAh con carga rápida 33W.

· realme GT Master Edition. – Si estás buscando un equipo muy potente y con el que puedas realizar una gran variedad de actividades, realme realmente ofrece el GT Master Edition. Un dispositivo que se caracteriza por su elegante diseño, único en el mundo, en forma de maleta hecho con cuero vegano. En el apartado técnico, el realme GT Master Edition lleva una pantalla de 6,43 pulgadas FullHD+, una triple cámara, encabezados por un lente de 64 MP, un Ultra gran angular de 119° con 8MP y un sensor macro de 2 MP y una batería de 4300 mAh.

realme C21Y

· realme C21Y.- ¿Estás pensado en quienes se inician en la tecnología? Una excelente opción es el realme C21Y. Este smartphone de gama de entrada tiene una excelente relación calidad – precio, gracias a sus múltiples beneficios. Por ejemplo. Sensor de huellas de rápida reacción en la parte posterior, reconocimiento facial, cámara posterior o principal de 13MP. La pantalla, el realme C21Y es un dispositivo que cuenta con una display 6.5 pulgadas HD+

realme Watch 2

· realme Watch 2.- Hoy en día los relojes inteligentes son parte escencial de nuestro día a día. Amantes del deporte, la aventura o ejecutivos de distintos rubros, se podrán beneficiar con un gadget como realme Watch 2. Este dispositivo mide el ritmo cardíaco, la saturación de oxigeno en la sangre y ofrece 90 modos de deportes. Además, integra una pantalla LCD de 1,75 pulgadas con resolución de 320 x 385 píxeles.

· realme buds Air 3.- Otra alternativa de obsequio está en los aurículares TWS. ¿Quién no necesita de estos dipositivos para su dia a día? Absolutamente todos. Por ello, los realme buds Air 3 son ideales para cualquiera de los miebros de tu familia por su comodiad y calidad de sonido. No pesan excesivamente gracias a su potente pero pequeño altavoz de 10 mm y una batería con autonomía de hasta 7 horas si no utilizamos la cancelación activa de ruido.

Estas son solo alguna de los equipos que tiene la compañía asiática y que están disponibles en diferentes establecimientos a nivel nacional y a través de la web.