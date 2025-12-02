Empezamos diciembre y aqui te contamos todo sobre los feriados para millones de peruanas y peruanos: además de las celebraciones tradicionales de Navidad y Año Nuevo, el último mes del año incluirá varios días de descanso que permitirán organizar actividades recreativas, planificar escapadas cortas o simplemente disfrutar de tiempo libre con tranquilidad.

De acuerdo con el calendario oficial del gobierno, habrá tres feriados nacionales para el sector público y privado, y al menos un día no laborable adicional para el sector público y previo acuerdo con tu empleador en el sector privado.

Estos días libres representan una excelente oportunidad para cerrar el año con bienestar, retomar actividades pendientes, viajar por el Perú o compartir con seres queridos. Pero también es importante diferenciar entre feriados y días no laborables, ya que implican condiciones distintas según la normativa vigente.

Feriados nacionales: 8, 9 y 25 de diciembre

Los feriados nacionales de diciembre están establecidos por ley y otorgan descanso remunerado a todas las personas trabajadoras del país. En caso de que un trabajador preste servicios en un feriado sin descanso sustitutorio, la empresa está obligada a pagarle una sobretasa del 100 % adicional a su remuneración diaria, de acuerdo con el Decreto Legislativo n.° 713.

El primer feriado del mes será el lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción. Esta festividad religiosa, reconocida como dogma católico desde 1854, celebra la pureza de la Virgen María y tiene una profunda tradición en muchos países latinoamericanos. Su carácter festivo la ha convertido en una fecha respetada tanto por la comunidad creyente como por la población en general.

Al día siguiente, el martes 9 de diciembre, se celebra la Batalla de Ayacucho, una fecha clave en la historia del país. Esta conmemoración fue incluida en la lista de feriados nacionales en 2022 y recuerda la batalla que consolidó la independencia del Perú y de toda América del Sur.

Al caer en días consecutivos, el 8 y el 9 permitirán a la ciudadanía disfrutar de un feriado largo que empezará desde el sábado 6 y culminará el martes 9 de diciembre, formando así un bloque de cuatro días de descanso.

El último feriado del año será el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, una de las fechas más esperadas y celebradas a nivel nacional, con reuniones familiares, celebraciones religiosas y actividades solidarias en todo el país.

Día no laborable: viernes 26 de diciembre

Además de los tres feriados mencionados, el calendario oficial incluye el viernes 26 de diciembre como día no laborable para el sector público. Esta disposición permite extender el descanso navideño y fomentar el turismo interno, especialmente en regiones con potencial turístico. Sin embargo, a diferencia de un feriado, este día debe ser recuperado en los días posteriores, mediante jornadas adicionales o acuerdos internos en cada entidad pública.

En el sector privado, los empleadores pueden acogerse a esta medida, pero no están obligados a hacerlo. Todo dependerá de lo que acuerden con sus trabajadores. Es importante que este tipo de decisiones se tomen por escrito y con anticipación.

Cómo aprovechar el feriado largo: opciones cercanas y seguras

Un feriado largo de cuatro días —como el que se formará del 6 al 9 de diciembre— es ideal para realizar un viaje corto, visitar destinos cercanos o simplemente salir de la rutina. No es necesario planear un viaje extenso ni costoso para disfrutar del descanso.

Perú cuenta con una gran variedad de lugares accesibles, bien conectados por carretera y con opciones para todas las edades y presupuestos.

Las personas que viven en Lima, por ejemplo, pueden visitar destinos como Lunahuaná, Antioquía o Canta, que ofrecen naturaleza, gastronomía local y actividades al aire libre a solo unas horas de distancia.

En otras regiones, también hay opciones atractivas: desde la catarata de Gocta en Amazonas, hasta las playas del norte o las rutas del Valle Sagrado en Cusco. Lo importante es planificar con anticipación y asegurarse de elegir servicios formales.

A la hora de escoger un tour, se recomienda verificar que la agencia esté registrada ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), revisar las condiciones del servicio (incluye transporte, alimentación, entradas, seguros, etc.) y pedir comprobante de pago.

Esto garantiza un viaje seguro y evita contratiempos. Además, si se viaja con niñas, niños o personas adultas mayores, conviene optar por destinos con rutas cortas y alojamiento adecuado.

Y si no viajas: actividades para disfrutar sin salir de la ciudad

No todas las personas viajarán durante estos días, pero eso no significa que no puedan disfrutarlos. En muchas ciudades, diciembre es un mes activo en cuanto a actividades culturales, ferias navideñas, festivales gastronómicos y eventos al aire libre.

Los municipios suelen organizar presentaciones artísticas, conciertos, proyecciones de cine o exposiciones en espacios públicos.

Además, siempre existe la posibilidad de visitar parques, reservas urbanas o museos. Algunos espacios culturales abren durante los feriados e incluso ofrecen ingreso gratuito ciertos días del mes.

También se puede aprovechar el descanso para practicar actividades recreativas en familia, como caminatas, paseos en bicicleta, picnics o juegos al aire libre, que fortalecen el vínculo familiar y ayudan a renovar energías.

Calendario final de descanso – diciembre 2025

Sábado 6 y domingo 7: fin de semana

Lunes 8: feriado por la Inmaculada Concepción

Martes 9: feriado por la Batalla de Ayacucho

Jueves 25: feriado por Navidad

Viernes 26: día no laborable para el sector público

Un descanso planificado es un descanso mejor aprovechado

Diciembre 2025 se perfila como un mes con múltiples oportunidades para descansar, reconectar con el entorno y prepararse para un nuevo año. Ya sea viajando, participando en actividades locales o simplemente tomando un respiro, lo importante es hacerlo de forma segura, informada y responsable. Planificar con anticipación no solo permite ahorrar, sino también disfrutar al máximo del tiempo libre.