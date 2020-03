Habló primer contagiado de coronavirus en Perú: “Tres veces me regresaron a casa de una clínica”

El llamado “paciente cero” o primer contagiado de coronavirus en el Perú, reveló que cuando acudió a una clínica local en San Borja, ante la sospecha de que portaba el Covid-19, lo retornaron a su casa hasta en tres oportunidades.

El también piloto comercial detalló que si bien informó en el centro médico que estuvo en Europa, el médico lo revisó y le diagnóstico que sólo tenía faringitis.

“Ante mi insistencia me dieron el teléfono del Instituto Nacional de Salud (INS) y fue en ese momento que recién me comuniqué para que me hagan las pruebas respectivas”, comentó.