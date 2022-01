Este año podría ser promisorio para la joyería de oro ante la creciente demanda de EE.UU., pero el desabastecimiento de materia prima impediría a las empresas peruanas aprovechar esa tendencia, manifestó la presidenta del Comité de joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rocío Mantilla.

A fin de superar ese inconveniente, una delegación del gremio se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y representantes del Ministerio de la Producción y de Energía y Minas a quienes detallaron la problemática y esbozaron una posible solución: retomar el mecanismo SWAP.

La propuesta ya fue presentada y se espera una pronta respuesta. “El Gobierno anunció en varias oportunidades su interés de transformar materia prima, darle valor agregado. Ahora esperamos que se den pasos concretos y se promueva nuestra actividad, generando más puestos de trabajo y divisas para el país”, comentó Mantilla.

Dentro de los no tradicionales y dejando de lado a la agroindustria, que gracias a su anterior marco jurídico logró un gran desarrollo –continuó–, solo dos sectores en los últimos años, y de forma sostenida, mantienen despachos por más US$ 1,000 millones, la pesca y el químico. La joyería puede ser un nuevo motor que sume a la recuperación del perú.

“De haber accedido a la materia prima, los envíos del rubro hubiesen cerrado el 2021 en US$ 300 millones y no en US$ 120 millones. Ahora esperamos la decisión del MEF sobre esa iniciativa que permitiría a las empresas reducir los sobrecostos de su importación”, expresó.

Estimó que desde mediados del 2019 cuando no se pudo usar el SWAP, las empresas del sector habrían importado alrededor de 8 mil kilos de ese metal precioso a un precio por encima al cual Perú lo exporta, restándoles competitividad.

Ante un pedido de joyas a una empresa peruana, el mecanismo SWAP permitía a una compañía internacional depositar oro en un banco del exterior a cuenta de una minera peruana, la cual lo recibía y lo canjeaba por oro que producía y se la entregaba al joyero nacional que le daba valor agregado para luego comercializar las piezas en los mercados internacionales.

Despachos

Respecto a las exportaciones, la Gerencia de Manufacturas del gremio empresarial informó que entre enero y noviembre del 2021 ascendieron a US$ 105 millones 974 mil, 108% más respecto al mismo periodo del 2020.

El principal destino fue EE.UU. con US$ 92 millones 542 mil, concentrando el 87.3% del total. Le siguió Chile (US$ 6 millones 942 mil), Canadá (US$ 1 millón 100 mil), Colombia (US$ 879 mil 937) y México (US$ 664 mil 903).

Otros fueron Ecuador, España, Venezuela, Bolivia, Argentina y Alemania de un total de 46 mercados. En el periodo ya mencionado se retomaron algunos como Islandia (US$ 195 mil 432), Emiratos Árabes (US$ 8 mil 225), Bulgaria, Noruega, Hungría y Honduras.

El dato

Los países líderes en la exportación de joyería son China, India, Italia, Turquía e Indonesia.