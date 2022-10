El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, confió que en los próximos años Indonesia se fortalezca como socio comercial de Perú. Fue durante su participación en el evento ‘Perú-Indonesia entrepreneurial perspective’, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin por sus siglas en inglés).

“Considerando que ambos países no tienen aún un acuerdo comercial vigente, debemos resaltar el rol de Indonesia como integrante de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo cual genera grandes oportunidades comerciales”, refirió.

Pérez Alván manifestó que el sudeste asiático está compuesto por economías emergentes que se ubicaron, como bloque, en el centro de los esquemas de seguridad regional y de las iniciativas de integración económica de Asia del Este, entre las cuales destaca Indonesia.

Mencionó que la caída de -36% de los envíos de alimentos peruanos al sudeste asiático en el primer semestre del año –sumaron US$ 187 millones 050 mil–, solo refleja la necesidad de desarrollar una agenda de trabajo eficaz para el mejor aprovechamiento de ese mercado.

Resaltó que del sector agroindustrial la fruta peruana más despachada al mundo es la uva, la cual superó los US$ 1,000 millones en el 2021, y, que en conjunto con las mandarinas frescas, las paltas y los arándanos son los más importados por el sudeste asiático.

Respecto a la tendencia en el consumo per cápita de pescado en Indonesia, Pérez indicó que sigue aumentando año a año, desde los 21.6 kg. en el 2000 hasta los 50.7 kg. en el año 2018, según datos del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de ese país.

“Una de las oportunidades que identificamos para fortalecer nuestras relaciones comerciales con Indonesia es la caballa congelada, dado que es un importador relevante de esa especie. En el 2021 ocupó el puesto número 14 a nivel mundial”, comentó.

Añado que si bien los despachos nacionales de esa partida en particular son menores si se compara con los principales 10 exportadores a nivel mundial, existe el potencial para incrementar y orientar sus despachos en esa nación asiática que tiene una población cercana a los 270 millones.

Oportunidades

A su turno, el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, manifestó que entre enero y julio la balanza comercial fue negativa para Perú en US$ 225 millones pues mientras las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 40 millones, las importaciones procedentes de la nación asiática fueron por US$ 265 millones.

Respecto a las oportunidades de los productos peruanos en Indonesia, mencionó a los granos de cacao, uvas, mandarinas, cátodos de cobre, antracitas, cinc y caballa congelada, que demanda Indonesia y que Perú ya exporta a otras naciones.

El dato

El año pasado los despachos ascendieron a US$ 73 millones 100 mil y destacó la agroindustria con US$ 41 millones 800 mil (principalmente granos de cacao), la minería con US$ 27 millones 300 mil, metalmecánica (US$ 1 millón 700 mil) y pesca (US$ 1 millón 500 mil).