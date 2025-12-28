Últimos sismos reportados en Perú (Minuto a minuto)

Sismo en Lima | Magnitud 4.8 | 28/12/2025 | 08:09:41 | 26 km al S de San Vicente de Cañete, Cañete

| | 28/12/2025 | 08:09:41 | 26 km al S de San Vicente de Cañete, Cañete Sismo en Áncash | Magnitud 4.3 | 28/12/2025 | 00:17:22 | 77 km al O de Chimbote, Santa

| | 28/12/2025 | 00:17:22 | 77 km al O de Chimbote, Santa Sismo en Áncash | Magnitud 4.1 | 27/12/2025 | 22:51:28 | 68 km al O de Chimbote, Santa

| | 27/12/2025 | 22:51:28 | 68 km al O de Chimbote, Santa Sismo en Áncash | Magnitud 6 | 27/12/2025 | 21:51:48 | 67 km al O de Chimbote, Santa

| | 27/12/2025 | 21:51:48 | 67 km al O de Chimbote, Santa Sismo en Callao | Magnitud 3.5 | 27/12/2025 | 09:22:00 | 24 km al O de Callao, Provincia Constitucional del

| | 27/12/2025 | 09:22:00 | 24 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Sismo en Tacna | Magnitud 3.5 | 27/12/2025 | 04:39:07 | 35 km al SO de Locumba, Jorge Basadre

| | 27/12/2025 | 04:39:07 | 35 km al SO de Locumba, Jorge Basadre Sismo en Lima | Magnitud 3.5 | 27/12/2025 | 01:17:06 | 25 km al SO de Mala, Cañete

| | 27/12/2025 | 01:17:06 | 25 km al SO de Mala, Cañete Sismo en Lima | Magnitud 4.8 | 26/12/2025 | 19:35:15 | 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca

| | 26/12/2025 | 19:35:15 | 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca Sismo en Ucayali | Magnitud 4.7 | 26/12/2025 | 11:31:38 | 5 km al NE de Curimaná, Padre Abad

| | 26/12/2025 | 11:31:38 | 5 km al NE de Curimaná, Padre Abad Sismo en Arequipa | Magnitud 3.6 | 25/12/2025 | 22:29:04 | 24 km al NO de Vitor, Arequipa

Lista actualizada de los últimos sismos y terremotos registrados en las regiones del Perú, Lima, Arequipa, Huánuco, Ica, Loreto, Tacna, Moquegua, Tumbes, Piura, etc. Aquí el minuto a minuto del último sismo en Lima con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de hoy.

¿QUÉ ES Y CUAL ES SU ORIGEN?

Se define como el movimiento o vibración del suelo, que generalmente es producido por la liberación súbita de energía acumulada por mucho tiempo a causa del desplazamiento de masas rocosas en las fallas geológicas o por el desplazamiento de las placas tectónicas.

En general, los sismos pueden tener variadas fuentes de origen y entre las más conocidas son la formación y reactivación de fallas geológicas, desplazamientos de las placas tectónicas, erupciones volcánica, por actividad antrópica (explotación minera, pruebas nucleares), sismicidad inducida por presas, posibles caídas de meteoritos, entre otras.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS SISMOS EN NUESTRO PAÍS?

Según el IGP, Perú se encuentra ubicado en el llamado cinturón de fuego del pacífico, a la vez el continente Sudamericano (Placa Continental) en cuyo borde occidental nos encontramos, está colisionado frontalmente con la Placa de Nazca y como producto, la Placa de Nazca (Placa Oceánica) se introduce por debajo de la Continental dando origen al proceso llamado subducción. Como resultado de ésta colisión se ha formado la Cordillera Andina, siendo considerada a nivel mundial la más joven estructura dinámica de la tierra.

La colisión de placas se realiza entre dos superficies en continua fricción y dan origen a la mayor frecuencia de sismos en el Perú, siendo aquí donde se han generado los más grandes terremotos de los cuales existe historia. El crecimiento de la cordillera también produce sismos y son menos frecuentes y de menor magnitud, pero pueden ser tan dañinos como los de subducción.

Ahora debe entenderse que la Placa Oceánica se encuentra desplazándose por debajo de la cordillera hasta distancias tan alejadas de la Costa que es posible que se encuentre por debajo del ciudad de Pucallpa a una profundidad de 120 km en promedio y también produce sismos importantes que suelen producir daños en superficie.

Sismo en Lima ¿Qué zonas o regiones del Perú son las más sísmicas?

En el Perú existen principalmente dos fuentes sismogenicas. La primera considera toda el área que se encuentra entre la línea de costa y la fosa peruano-chilena, siendo esta fuente la que genera el mayor número de sismos hasta profundidades de 60km y magnitudes tan elevadas como las del sismo de Pisco 2007 (8.0 Mw).

Estos sismos tienen su origen en la superficie de fricción de placas, Nazca y Sudamericana. La segunda fuente considera las regiones en donde existen fallas geológicas activas que producen sismos con menor frecuencia y magnitudes moderadas (< 6.5 Mw) que pueden producir daños importantes por tener sus epicentros próximos a la ciudades y cerca de la superficie.

En esta fuente se produjo los temblores de Moyobamba de 1990 y 1991 debidos al sistema de fallas de Rioja Moyobamba. Una tercera fuente menos importante, es la que origina los sismos a niveles de profundidad de entre 71 y 300 km.

Estos sismos han presentado sus focos a profundidades del orden de 120-250 km y magnitudes que no han sobrepasado el valor de 7.5 Mw, siendo raramente sentidos en superficie con la intensidad suficiente como para producir daño. Los sismos, aquí tiene su origen en la deformación interna de la placa de Nazca que se moviliza por debajo de la Cordillera Andina.

